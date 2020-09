Si torna a casa. Ieri pomeriggio è andato in scena l’ultimo allenamento del Benevento nel ritiro di Seefeld, a chiudere una parentesi di 14 giorni di duro lavoro. Questa mattina, i giallorossi si metteranno in viaggio in pullman fino a Innsbruck, da dove poi un volo charter lì porterà a Napoli. E’ terminata, dunque, la spedizione austriaca e il bilancio è tutto sommato soddisfacente, nonostante non siano mancati gli intoppi.

