Benevento e Pescara continuano a dialogare per combinare le proprie strategie di mercato. Da una parte, il club giallorosso aveva messo gli occhi su Gabriele Zappa che ormai è vicinissimo al Cagliari, dall’altra i biancazzurri hanno chiesto informazioni per Pietro Iemmello e hanno fatto un pensierino anche a Luca Antei, ma per entrambi c’è un ostacolo di non poco conto.

