A più riprese nel corso dei mesi scorsi vi è la stata la presa di posizione, ma anche le proteste continue di tantissimi cittadini per il pericolo nei pressi del passaggio a livello km. 11 della tratta ferroviaria Benevento – Pietrelcina. Tantissimi i lavori effettuati in tale tratto, in particolare per la sostituzione delle traverse da legno a cemento e i relativi interventi per migliorare il transito dei pochi treni storici che si sono alternati nel corso dei mesi passati, prima del Covid-19, provenienti da Napoli e Salerno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia