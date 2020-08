Sospiro di sollievo a Pago Veiano: tutti negativi i test sulle persone rientrate dall’estero

Con il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 7 agosto sono stati prorogati fino al 9 di settembre le disposizioni in essere in materia di rientro da estero. La novità più importante è quella che individua i paesi per i quali le limitazioni ai fini della prevenzione Covid-19 sono più o meno stringenti in relazione alla situazione in tali Stati o all’appartenenza alla Unione europea o ad altri organismi riconosciuti.

