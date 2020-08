Il ciclo dei rifiuti nel Sannio, la sua cronica incompletezza, l’ostilità all’apertura di nuovi impianti di trattamento irrompe nella campagna elettorale. Un tema alimentato sia dalle omissioni dell’ato rifiuti in ritardo sulla predisposizione di un piano industriale di cui ha redatto solo le linee guida, sia dagli appetiti di società che vogliono mettere le tende proprio nel Sannio per trattare decine di migliaia di tonnellate. Dopo il naufragio di un mega progetto nella zona asi di San Giorgio del Sannio, ora quello di più ampie dimensione è in ballo a ponte Valentino in piena zona Asi.

