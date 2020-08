Non è più in cura per il ‘Covid-19’ essendo ormai completamente negativizzata l’anziana 84enne di San Giorgio La Molara, ricoverata presso il ‘San Pio’ lo scorso 1° Agosto, giorno che segnò la fine della ‘tregua’ per il nostro territorio sul fronte dell’epidemia laddove non si registravano più positivi da circa un mese e mezzo. Restano però quattro gli ospedalizzati al ‘San Pio’: ricovero per la moglie del paziente risultato infetto quattro giorni fa, dopo che in ospedale è finita anche la madre dell’uomo.

