Il Benevento riaccende i motori. Diciassette giorni dopo il rompete le righe scattato in seguito alla vittoria di Ascoli, 49 dopo aver ottenuto la promozione in Serie A, la Strega ha ufficialmente intrapreso il suo cammino verso la salvezza. E’ con questo obiettivo nella testa che la truppa giallorossa si è affacciata nuovamente sul palcoscenico più prestigioso; è con questa ambizione che la Strega si è messa in viaggio ieri pomeriggio verso Seefeld, la perla del Tirolo, sede scelta per la preparazione precampionato di Maggio e compagni. Che, così come accaduto l’anno scorso, anche stavolta giocano d’anticipo.

