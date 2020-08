Esplode lo scontro politico in vista delle regionali ormai imminenti dopo la revoca di Nascenzio Iannace dal consiglio del Consorzio Asi. «Apprendo, attraverso un messaggio di posta certificata recapitatomi con celerità inusuale a ridosso del Ferragosto, della mia revoca dal cda dell’Asi di Benevento. Inusuale la celerità, usualissimo il metodo mastelliano che prevede l’utilizzo di strutture pubbliche come il giardino di casa, le nomine come inviti ad un barbecue, restando in tema ferragostano». Queste le parole di Iannace che hanno scatenato una bufera sul sindaco di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia