Movida, giro di vite in città: controlli e mascherina obbligatoria

Tanti argomenti e tutti scottanti ad oggetto ieri presso il Palazzo del Governo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine e con la partecipazione di rappresentanti del Comune di Benevento e dell’Asl per una verifica congiunta dei dispositivi di sicurezza programmati per la festività del Ferragosto. E’ stata fatta un’aggiornata valutazione delle problematiche connesse alla necessità di contenimento del contagio da Covid-19, alla luce dei recenti casi di positività registrati in provincia.

