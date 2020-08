I giorni dell’affondo, quelli di confronti continui, di dialoghi che proseguono e di manovre in corso un po’ ovunque lungo il campo, con l’obiettivo di provare a regalare quanto prima a Inzaghi qualche altro rinforzo. Dopo aver abbracciato con i crismi dell’ufficialità Kamil Glik, primo acquisto del Benevento versione Serie A, il direttore sportivo Pasquale Foggia sta preparando il terreno per arrivare presto agli altri profili individuati per rinforzare adeguatamente l’organico. Interventi che riguarderanno tutti i reparti, ma che nei prossimi giorni si concentreranno in particolare su centrocampo e attacco.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia