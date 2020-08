Riuscita grazie al lavoro dell’assessore al Bilancio del Comune di Benevento, Maria Carmela Serluca, un’operazione non facile: quella consistente nello sgravare in parte la tariffa rifiuti per gli esercenti e gli imprenditori colpiti dal lockdown, vale a dire dal fermo produttivo imposto dai protocolli sanitari nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria, per di più senza gravare sugli altri utenti che non si vedranno dunque addossato in bolletta il frazionamento relativo ai minori incassi derivanti dalla scelta politica approvata in Consiglio Comunale di Benevento.

