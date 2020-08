In un anno in Campania sono stati persi 219 ettari di superfici naturali, a favore delle coperture artificiali, risultato dei processi di urbanizzazione del territorio. In totale, circa il 10% del territorio campano risulta occupato da coperture artificiali (140.033 ettari, pari al 10,3% dell’estensione totale della regione), dato che posiziona la Campania al terzo posto tra le regioni italiane per consumo di suolo (dopo la Lombardia al 12,1% e il Veneto all’11,9%). L’Arpa Campania ha contribuito al Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” pubblicato di recente dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Il documento fornisce il quadro aggiornato e dettagliato dei processi di trasformazione del territorio, analizzandone l’evoluzione all’interno di un più ampio quadro di analisi delle dinamiche delle aree urbane, agricole e naturali.

