Nessun accordo. Né con Molinaro, né con altri. Resta chiusa la porta della squadra Rocco, che serra i ranghi e viaggia verso la formalizzazione della lista per le prossime comunali. La potenziale intesa tra sindaco ed ex sindaco rappresentava uno dei punti interrogativi sullo scacchiere delle comunali a Calvi. Gianni Molinaro aveva chiesto come condizioni non trattabili la scelta del vicesindaco e la condivisione del programma, ma la maggioranza uscente sembra aver preso una decisione definitiva.

