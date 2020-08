“Il Meetup di Sant’Agata de’ Goti ha auspicato sin da subito che per il prossimo appuntamento elettorale comunale ci fosse una ampia convergenza politica e civica per poter offrire ai cittadini una alternativa credibile per la guida della nostra città. Giornalmente, a testa bassa, si è lavorato in tal senso e oggi, con orgoglio, possiamo dire di essere parte di un progetto, Sant’Agata Città Nuova, di entusiasmo e rinascita che vuole portare nuovamente al centro dell’agire politico dell’amministrazione l’interesse collettivo e non quello particolare”. Esordisce così un messaggio dei locali pentastellati.

