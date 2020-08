Anche il Comune di Pietrelcina potrà beneficiare di un contributo per adeguare le aule didattiche in vista della partenza del prossimo anno scolastico. La Giunta Masone infatti, lo scorso 26 giugno, aveva deciso di partecipare all’avviso pubblico del Miur, finalizzato all’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Una candidatura che si è tradotta nell’erogazione di 6mila euro, di cui 3mila per la scuola media in viale Europa, e 3mila per la scuola elementare in via Cappuccini.

