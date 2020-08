Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza ieri mattina in Prefettura. Tema caldo il Ferragosto dove, sia nel capoluogo che nell’intera provincia, saranno rafforzati i servizi controllo non solo per garantire sicurezza e tranquillità ai turisti ma anche per garantire il territorio rispetto alla consumazione di reati predatori con una ripartizione di compiti tra forze dell’ordine e municipali nei diversi centri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia