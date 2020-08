C’è un altro positivo al Sars-Cov-2 nel Sannio. Si tratta del marito dell’84enne da alcuni giorni ricoverata nell’area Covid-19 del ‘San Pio’. E’ un 93enne di San Giorgio la Molara che non presenta alcun sintomo e, al di là degli acciacchi legati all’età, e dunque resterà in osservazione domiciliare da parte delll’Usca e Dipartimento Prevenzione dell’Asl di Benevento. Negativo il figlio dei due anziani e la badante moldava che in un primo momento si è ipotizzato potesse essere stata la paziente zero del circoscritto contagio ‘familiare’.

