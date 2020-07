Non va in porto l’imboscata tentata dalle minoranze in Consiglio comunale per indebolire l’amministrazione Mastella e impedirle di approvare il Conto consuntivo del 2019. Nella seduta che resterà nella storia come quella del conferimento della cittadinanza onoraria al presidente del Benevento Oreste Vigorito, l’appendice politica è stata comunque abbastanza movimentata.

