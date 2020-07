C’è sempre un grande obiettivo da inseguire e per il Benevento la gara di questa sera col Chievo Verona sicuramente non fa eccezione. Nonostante un verdetto emesso da settimane ed esigenze di classifica azzerate da tempo, c’è da giurarci che anche nell’ultima stagionale al ‘Vigorito’ la truppa giallorossa proverà a spingere i propri motori al massimo. Solo apparentemente, infatti, la sfida contro i clivensi si giocherà in assenza di grandi sollecitazioni per Maggio e compagni che, invece, scenderanno in campo inseguendo altri sorrisi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia