Con la campagna elettorale per le regionali le visite del governatore De Luca nel Sannio si sono fatte più frequenti, al pari degli importanti impegni assunti con le comunità (e l’elettorato) su diverse opere pubbliche. Il recente taglio del nastro per i lavori di ripristino della provinciale 58 – collegamento tra Benevento, Pago Veiano, Piana Romana e Calise, finanziamento da 3 milioni di euro – è niente in confronto alle promesse fatte in occasione di comizi e presentazione dei progetti, su tutte il completamento della Fortorina e il maxi progetto per la diga di Campolattaro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia