Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: Kamil Glik attende una nuova maglia da protagonista in Serie A, quella del Benevento. Colori giallorossi all’orizzonte per il difensore in uscita dal Monaco: nella giornata di domani il polacco ex Torino sosterrà le visite mediche con la Strega prima di unirsi ufficialmente alla banda di Inzaghi. Colpo in difesa per i sanniti, reduci dal successo di Frosinone e con i rumors di mercato sempre più bollenti nei vari reparti che compongono la corazzata di Super Pippo.

