Ieri a San Giorgio del Sannio voci prese a rincorrersi dal mattino hanno creato apprensione nella comunità: c’è un caso di contagio in paese, la frase saltata di bocca in bocca, messa in circolo e divenuta in poco tempo di dominio pubblico. Nella serata, da fonti solide, è stato possibile capire che invece non c’è alcun contagio accertato.

