Evoluzione a sorpresa nella vicenda giudiziaria relativa al “nascente clan” caudino. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, infatti, ha revocato la misura che era stata disposta in capo a Giovanni Testa. L’unico dei nove, tra quelli raggiunti da misure restrittive, che non era stato gravato da custodia in carcere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia