Relax finito per i giallorossi. Termina oggi il ritiro-premio di tre giorni per capitan Maggio e compagni che da martedì mattina si sono trasferiti in Sardegna, precisamente nel resort Valle dell’Erica, tra Palau e Santa Teresa Gallura. Sono stati principalmente giorni di relax per gli uomini di Inzaghi che si sono concessi qualche allenamento nell’attrezzata palestra della struttura ricettiva e che oggi, dopo pranzo, rientreranno nel Sannio, con un volo da Olbia a Napoli.

