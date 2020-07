L’invecchiamento della popolazione e la crisi economica strutturale rappresentano una tenaglia che compromette le prospettive di crescita dell’economia sannita. A darne conferma, da ultimo, il report dell’ufficio studi Cgia di Mestre sul tendenziale superamento in Italia del numero di pensionati rispetto a coloro che sono impegnati nel ciclo produttivo attivo o comunque in luoghi di lavoro. Se in Italia il superamento è appunto tendenziale, in molte province, soprattutto nel Mezzogiorno, è già realtà e da tempo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia