Se Vincenzo De Luca, abituato a soppesare in maniera maniacale gli effetti delle sue uscite pubbliche, ha scelto proprio quest’opera per aprire di fatto – domani con un mega convegno alle 12,30 all’auditorium Sant’Agostino di Benevento a cui prenderanno parte oltre alla Regione cinque istituzioni, l’Autorità di Bacino per il Mezzogiorno, l’Unisannio, il Consorzio di bonifica Sannio Alifano, la Provincia di Benevento e Palazzo Mosti – la sua campagna elettorale nel Sannio c’è un motivo: l’intervento sulla diga di Campolattaro viene considerata dalla Regione “una grande opera” ed effettivamente si staglia come l’investimento di maggior portata nel Sannio da qualche decennio a questa parte e comunque il più mastodontico sulla risorsa primaria, ossia l’acqua.

