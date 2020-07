Affidato l’appalto per l’installazione delle giostrine in piazza Nicola Ciletti a San Giorgio la Molara dal Responsabile del settore III-Tecnico e Tecnico Manutentivo per l’importo totale di 5mila euro. Il Comune, infatti, ha appena completato i lavori di adeguamento strutturale dell’edificio scolastico sito in piazza Roma ed il conseguente ripristino della limitrofa Piazza Nicola Ciletti.

