Il rinnovo di contratto come regalo per la promozione in Serie A. Per Roberto Insigne è in arrivo il prolungamento del precedente vincolo che lo legava al Benevento fino al 30 giugno 2021: il club giallorosso ha deciso di esercitare una clausola presente nel contratto e di portare la scadenza al 2022.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia