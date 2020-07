Contro il suo passato per scrivere un nuovo futuro. Derby d’emozioni per Inzaghi che sfida il Venezia al ‘Vigorito’, gettando lo sguardo alla necessità di risollevarsi dopo Crotone per riprendere la caccia agli ultimi record. La notte dello ‘Scida’ ha arrestato la striscia di risultati utili consecutivi in campionato ed ha regalato alla Strega nuovi stimoli in vista di un finale di stagione tutto da vivere. In cima alla lista delle motivazioni, la volontà di continuare a centrare primati in successione per scrivere il nome del Benevento al centro della storia cadetta, consegnando i colori giallorossi tra le scalate più belle della stagione europea. Oltre a ciò, anche la nuova linfa degli altri protagonisti, nelle retrovie a campionato in corso ma ora pronti a scattare per rendersi decisivi nella propria fetta d’avventura.

