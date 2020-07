L’amministrazione di Antonio Michele si rivolge ai commercianti per aderire al circuito ecobonus per la raccolta differenziata. “In particolare – dichiara il primo cittadino – il nostro appello è rivolto a tutti i commercianti del territorio per informare che questa amministrazione sta installando un ecocompattatore per la raccolta differenziata di plastica e alluminio”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia