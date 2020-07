“Sant’Agata de’ Goti è in un baratro, in una situazione drammatica per cui il centrodestra dovrà puntare su persone di qualità e competenza per far si che si crei una Amministrazione di centrodestra”. Questo il messaggio che Antonio Pascarella, Commissario cittadino di Forza Italia, ha inviato ai colleghi di Fratelli d’Italia per l’occasione data dalla manifestazione svoltasi nella serata di sabato – presente il candidato consigliere regionale Domenico Matera – e nel cui contesto si è proceduto, formalmente, a investire della presidenza della sezione locale Giovanni Mastrofrancesco.

