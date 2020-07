Urbanistica, obiettivo recuperare fondi. Per oggi pomeriggio alle 15 il sindaco di Benevento Mastella ha in programma un vertice importante con l’assessore all’Urbanistica Bruno Discepolo. Il tema della riunione è recuperare fondi per l’housing sociale di Capodimonte e far risorgere il progetto praticamente fermo al palo dopo le disavventure del costruttore Pessina. Peraltro gli alloggi potrebbero essere destinati alla Stat per le abitazioni di transito nell’ambito del progetto che vedrà l’abbattimento di 324 alloggi di edilizia popolare che saranno poi ricostruiti.

