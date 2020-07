Il mercato settimanale di Sant’Agata de’ Goti pare mediamente ignorare buona parte delle norme dei parametri in termini anti-Covid. Una situazione che pare essere nota a quanti preposti alle attività di controllo tant’è che, non a caso, già sarebbero, in più circostanze, giunti inviti agli attori dell’appuntamento, ovvero i vari ambulanti, ad assumere condotte che siano osservanti delle prescrizioni in materia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia