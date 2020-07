A suon di record (negativi) l’aveva lasciata, a suon di record (positivi) se l’è ripresa. Il Benevento è tornato in Serie A, ha varcato nuovamente le porte del Paradiso, raggiungendo un traguardo che non è uguale a nessuno. Perché stavolta, a differenza della prima, è stato un cammino senza ostacoli, una cavalcata trionfale verso quell’approdo tanto desiderato, catturato con la determinazione di chi non voleva saperne di lasciarsi sfuggire un obiettivo prestigioso. Con la stessa determinazione, ora proverà a tenerselo stretto, farà di tutto per non ripetere gli errori di tre anni fa.

