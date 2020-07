Esito operativo rilevante conseguito dai carabinieri della compagnia di Benevento, nel corso delle attività di monitoraggio, per contribuire al mantenimento dell’ordine pubblico durante i festeggiamenti per la promozione in serie A del Benevento. Militari, in borghese, hanno notato intorno alle 22.15 in una centrale via della città un noto pregiudicato beneventano vedere la partita per strada e festeggiare l’imminente promozione nella massima serie del campionato italiano.

