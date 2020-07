Il primo regalo per la Serie A sarà Loic Remy. L’attaccante francese, recentemente svincolatosi dal Lille, ieri è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto che lo legherà al Benevento almeno per le prossime due stagioni. Ma non finisce qua, perché il direttore sportivo Foggia ha messo nel mirino anche un difensore esperto come Kamil Glik.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia