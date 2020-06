Anima e forza. E’ finita in gloriA e non poteva essere diversamente. Con sette giornate d’anticipo, il Benevento torna in Serie A e mette al sicuro anche il primo posto, in una notte che riapre alla Strega le porte del Paradiso. Esulta il presidente Vigorito, piange, abbraccia, si lascia andare a una corsa a perdifiato a ricordare quella dell’8 giugno 2017. Assapora in pieno la gioia di uno storico trionfo, senza trascurare una sola gamma dello spettro delle emozioni che portano immediatamente il pensiero verso chi non c’è più.

