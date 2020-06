A testa alta, Inzaghi ritrova la serie A, stavolta da protagonista della panchina. L’espressione non è incredula, le emozioni non l’hanno sopraffatto, ma la gioia di Super Pippo viene fuori tutta. La prima cosa che riesce a dire è: “Grazie!”. Perché è stato un percorso straordinario, di una squadra che si è nutrita di record e che ha spinto sempre al massimo. Ne è l’emblema la prova di ieri: nel derby con la Juve Stabia al Benevento sarebbe bastato un pari, invece ha deciso di andare ugualmente a caccia della vittoria, nonostante sia stato costretto a giocare in inferiorità numerica per buona parte della partita. E, alla fine, quel successo l’ha trovato, mettendo al sicuro la Serie A e pure il primo posto in classifica.

