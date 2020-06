Accomodati, Strega. Eccola, l’ultima magia che ti spalanca le porte della Serie A: nella notte dei desideri giallorossi, il Benevento si prende il derby e festeggia il ritorno sul palcoscenico più prestigioso, 771 giorni dopo quell’uscita di scena in grande stile, tra gli applausi orgogliosi della sua gente. Le 23.53 del 29 giugno 2020: è l’istante preciso in cui la formazione di Inzaghi completa l’opera, termina il suo meraviglioso assolo, conclude come voleva un’esibizione da applausi: con la seconda promozione in Serie A della sua storia, il tutto in appena tre apparizioni nel torneo cadetto.

