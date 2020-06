Empoli, Marino ci prova: “Rinviamo la festa del Benevento”

Parola d’ordine: riscatto. Non vuole sentire scuse, Pasquale Marino. Non conosce strade alternative alla vittoria il tecnico dell’Empoli che, dopo il ko di La Spezia, spinge i suoi verso un risultato pesante per cancellare il passo falso della scorsa settimana e restare così aggrappato alla zona play off. L’allenatore siciliano sa bene che l’impresa sarà tutt’altro che è semplice, ma al tempo stesso è consapevole che i suoi ragazzi sono in grado di poter mettere i bastoni tra le ruote al lanciato Benevento di Inzaghi.

