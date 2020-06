Benevento promosso se… Le combinazioni per la promozione

Inzaghi l’ha detto chiaramente: vuole la promozione più veloce della storia. Per ottenerla, stasera contro l’Empoli il suo Benevento non ha a disposizione un solo risultato. Certo, con un successo al ‘Castellani’, la formazione giallorossa sarebbe matematicamente promossa, senza dover guardare cosa fanno le inseguitrici. Ma la Strega potrebbe diventare irraggiungibile per tutti anche in caso di pareggio o addirittura di sconfitta nel faccia a faccia contro i toscani.

