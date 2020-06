Tutto il gruppo in viaggio per la Toscana, indisponibili e squalificati compresi. C’è la possibilità di festeggiare il traguardo della promozione in Serie A già domani sera contro l’Empoli ed è per questo che la società ha deciso di portare con sé tutti i protagonisti di questa stagione. I giallorossi svolgeranno oggi l’ultimo allenamento della settimana, poi partiranno in Frecciarossa alla volta di Firenze.

