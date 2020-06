C’è il clima più sereno a riscaldare il cielo di Benevento e del Sannio. Ci sono i sorrisi veri, quelli che durano dall’inizio dell’avventura targata Inzaghi. Ci sono anche i colori: giallo da una parte, rosso dall’altra, in armonia ed aspettando il lieto fine. Tre punti alla meta per la Strega, in scena ad Empoli nella serata di domani per certificare, finalmente, la promozione in Serie A. In città si respira già l’aria magica del grande giorno, con i quartieri addobbati per rendere omaggio ad un viaggio ormai vicinissimo all’ultima tappa, quella da consegnare alla storia.

