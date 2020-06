Rilassato, ma non troppo. Perché è vero che ormai la Serie A è una formalità, ma è altrettanto vero che Inzaghi deve sempre soddisfare quel bisogno fisico di record e di vittorie, ed è per questo che chiede alla sua bella creatura di spingere sempre i motori al massimo. Il tecnico giallorosso, a poche ore dalla partita che potrebbe consegnare la promozione al Benevento, non violenta l’attitudine: resta sempre lo stesso Super Pippo, ovviamente soddisfatto di quanto fatto dalla sua squadra, ma al tempo stesso tutt’altro che appagato. Tipico di chi è capace di elevare sempre l’asticella, di chi dà l’impressione di non voler lasciare al nemico nemmeno gli avanzi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia