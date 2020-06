Nuovo drammatico sinistro stradale, lungo l’arteria Statale 90 bis “delle Puglie”, a conferma ancora una volta della sua pericolosità. Il bilancio è di una persona deceduta, due feriti gravi e tre veicoli semidistrutti in un rovinoso incidente occorso nel pomeriggio di ieri. Per diverse ore il viadotto ‘Valentino’ nei pressi della zona industriale di Benevento, è rimasto chiuso al traffico con la circolazione deviata sia in direzione della città che in direzione di Foggia, verso gli svincoli della stessa Zona Industriale. A perdere la vita un settantaduenne di Paduli a bordo di una Panda.

