Tutto bloccato, aspettando le nuove mosse in linea con la ripresa. Mentre i campionati sono pronti a vivere il loro nuovo primo giorno, le questioni burocratiche legate alle dinamiche contrattuali attendono la loro risoluzione, viaggiando a braccetto con la conclusione dei tornei. L’emergenza Coronavirus ha paralizzato il calcio mondiale, rinviando di mesi il termine ufficiale della stagione. Un problema non da poco soprattutto in chiave mercato che interessa da vicino società e calciatori, a questo punto costretti a riflettere sulle settimane estive che vedranno i protagonisti in campo in un limbo che, al momento, non prevede una copertura contrattuale.

