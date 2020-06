E’ stato finalmente reso noto il calendario della ripresa del campionato di Serie B. Come anticipato da Il Sannio Quotidiano, il cammino del Benevento riprenderà da Cremona domenica 21 giugno: fischio d’inizio fissato alle 18. Con l’Empoli invece si scenderà in campo venerdì 26 giugno, mentre il derby con la Juve Stabia che potrebbe consegnare la matematica promozione in Serie A è in programma lunedì 29 giugno alle 21. Questo il calendario completo:



29a giornata – Cremonese-Benevento – Domenica 21 giugno alle 18

30a giornata – Empoli-Benevento – Venerdì 26 giugno alle 21

31a giornata – Benevento-Juve Stabia – Lunedì 29 giugno alle 21

32a giornata – Crotone-Benevento – Venerdì 3 luglio alle 21

33a giornata – Benevento-Venezia – Venerdì 10 luglio alle 21

34a giornata – Trapani-Benevento – Lunedì 13 luglio alle 21

35a giornata – Benevento-Livorno – Venerdì 17 luglio alle 21

36a giornata – Frosinone-Benevento – Venerdì 24 luglio alle 21