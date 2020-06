Ha agito su appuntamenti come un attento dentista e con la stessa delicatezza con cui operano quei medici dovrà proseguire per mettere insieme le tessere del puzzle delle liste civiche deluchiane, in vista delle regionali di settembre. Nello Mastursi, colonnello del governatore, ha trascorso ieri l’intera giornata a Benevento proprio per definire gli accordi per la composizione delle liste. Ha visto in mattinata tre sindaci: Fernando Errico, Floriano Panza e Zaccaria Spina. Il sindaco di San Nicola Manfredi, secondo quanto filtra, sarà con molta probabilità il candidato nella lista ‘De Luca presidente’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia