Ieri mattina a Baselice, i Carabinieri della locale stazione, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, al termine di un’attività info-investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto a denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un 57enne del luogo per coltivazione illecita di alcune piante per la produzione di marijuana.

