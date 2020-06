I Comuni di Guardia Sanframondi e San Lupo hanno perfezionato ieri il protocollo d’intesa con la Provincia di Benevento per l’attivazione del progetto dei lavori di messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale 87 dal km 83+850 (in Comune di San Lupo) all’imbocco del centro urbano di Guardia Sanframondi e le strade Comunali via Cantone, via Mancinello e via Posillipo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia